Mercato criptovalutario: quali previsioni per Bitcoin? Il punto degli analisti

Il Bitcoin, la regina delle criptovalute, continua a destare moltissimo interesse e spesso a dividere gli analisti su quelle che possono essere le previsioni per il futuro.

Recentemente, si è registrato un cauto ottimismo intorno alla crypto, uno sviluppo che ha attirato l’attenzione dei numerosi estimatori di questa moneta virtuale. A fare notizia sono soprattutto le fonti di queste previsioni, in quanto considerate particolarmente attendibili e interessanti.

La prima di queste è Bloomberg Intelligence che ha dichiarato che il Bitcoin potrebbe essere uno degli asset in grado di far segnare una performance particolarmente interessante nei prossimi dieci anni.

Questa previsione assume ancora più importanza considerando il periodo complesso da cui la criptovaluta più conosciuta e apprezzata proviene. Ovviamente, non tutti gli analisti sono d’accordo con questa analisi e di conseguenza è sempre importante muoversi con grande cautela negli investimenti in Bitcoin, così come di ogni altra criptovaluta.



I fattori da monitorare per investire in Bitcoin

Innanzitutto, prima di iniziare a investire è possibile guardare alla quotazione del bitcoin in tempo reale consultando portali specializzati come Criptovalute.io, così da tenere sempre sotto controllo il valore della crypto.

Il mercato criptovalutario, infatti, si caratterizza per l’elevata volatilità, e anche la regina delle criptovalute si rende spesso protagonista di flessioni importanti. Gli analisti però sono spesso concordi sul fatto che il Bitcoin possa realizzare quasi sempre le sue prestazioni migliori sul lungo periodo. Un’altra previsione molto interessante è quella che è arrivata dal CEO di Pantera Capital che ha recentemente dichiarato che il Bitcoin potrebbe essere presto protagonista di un nuovo rally.

Questa affermazione è stata motivata con la convinzione che il minimo annuo, toccato nel mese di giugno può rappresentare un possibile bottom da cui la criptovaluta può ripartire. In ogni caso è sempre importante investire con cautela e utilizzare gli strumenti di tutela che le piattaforme per il trading online mettono a disposizione degli investitori, come ad esempio lo “stop loss”. Questa funzionalità permette agli investitori di stabilire una cifra massima che sono disposti a perdere con un’operazione, nel caso in cui questa non andasse nella direzione sperata.

Inoltre è sicuramente utile ricordare che al momento tra gli analisti circolano anche diverse previsioni ribassiste e di conseguenza la cautela resta sicuramente molto importante. Tra i più negativi vi sono persino alcuni che prevedono che il Bitcoin possa arrivare nei prossimi anni al di sotto dei 13.000$. Va però aggiunto che, come dimostra la storia del Bitcoin, anche un calo di questo genere non escluderebbe la possibilità di una crescita successiva nel lungo periodo.



Come acquistare Bitcoin oggi?

Il Bitcoin ha delle caratteristiche che lo rendono davvero unico, a partire dal fatto che è la criptovaluta più conosciuta e capitalizzata al mondo. Per chi desidera investire in Bitcoin vi sono varie alternative. Le piattaforme per il trading online consentono inoltre di investire su questo asset utilizzando delle funzionalità molto avanzate e particolarmente utili. Tra queste vi sono ad esempio:

La leva finanziaria;

La modalità demo;

Utilizzo dei CFD;

Assenza di commissioni;

Spread contenuti.

La leva finanziaria è molto utile per chi ha una particolare propensione al rischio, in quanto permette di amplificare gli eventuali profitti, ma anche le perdite, con un importo contenuto (si tratta di un’operazione con rischio elevato).

I CFD, ovvero i contratti per differenza, consentono di investire sui Bitcoin anche senza detenere questo asset realmente nel proprio portafoglio di investimento. I CFD hanno inoltre la particolarità di non prevedere delle commissioni sulle compravendite ma soltanto un differenziale tra valore di acquisto e quello di vendita.

Questa tipologia di investimento si presta molto bene anche per chi desidera investire sul Bitcoin nel breve periodo, ad esempio con le cosiddette operazioni di intraday. In generale comunque è sempre importante che un investitore stabilisca una strategia adatta alla propria propensione al rischio, al budget a sua disposizione e all’orizzonte temporale che desidera concedere al proprio investimento.