Sanremo: bagni pubblici sulla ciclabile: oggi il primo L’amministrazione “Impegno mantenuto per un servizio molto richiesto”

E’ stato collocato oggi sulla pista ciclabile il primo dei due bagni pubblici che Amaie Energia ha previsto sul territorio sanremese. Il manufatto è stato posizionato questo pomeriggio e sarà reso operativo a breve, dopo il completamento dell’allaccio fognario e di quello elettrico.

L’intervento era tra gli obiettivi dell’amministrazione Biancheri che già un anno fa aveva chiesto ad Amaie Energia, società partecipata che gestisce la pista ciclabile, di progettarlo e realizzarlo. “Uno dei servizi tra i più richiesti da residenti e turisti è sempre stato quello dei bagni pubblici sulla pista ciclabile, la nostra infrastruttura turistica più importante. Bene quindi essere riusciti a concretizzare l’obiettivo”, ha commentato il sindaco Alberto Biancheri.

I nuovi bagni saranno due: uno a ponente, zona Pian di Poma, adiacenza parcheggio Corso Marconi, collocato questo pomeriggio e uno a levante, zona Tre Ponti, che sarà invece posizionato la prossima settimana. I manufatti sono di particolare qualità, prefabbricati in muratura, autopulenti e automatizzati che Amaie Energia ha acquisito dalla ditta PTMatic, azienda leader nel mercato europeo della produzione di bagni autopulenti.

Soddisfatto anche il consigliere comunale Alessandro Il Grande, che insieme ai colleghi di maggioranza Adriana Cutellè e Ethel Moreno, è stato tra i primi sostenitori dell’intervento: “Dopo la copertura integrale con le telecamere collegate alle centrali operative delle Forze dell’Ordine e il collocamento delle colonnine sos, i bagni sono un altro importante servizio per la nostra pista ciclabile. Il posizionamento a levante e a ponente offre una piena copertura del tracciato a beneficio di tutta la collettività, sia per chi pratica sport sia per chi preferisce passeggiare”.