Sanremo: passaggio pedonale pericoloso in via Zeffiro Massa, lettrice chiede aiuto al Comune (Foto)

Una nostra lettrice, Daniela Nocerini, che ha scritto anche all’Urp del Comune, ha inviato una mail alla nostra redazione segnalando il pericolo per chi attraversa il passaggio pedonale in via Zeffirino Massa all’altezza del civico 348, lato levante verso ponente.

“La visuale sia per il pedone che per la vettura è praticamente inesistente, come documentato dalle immagini. E pensare che basterebbero due specchi, sul lato opposto della carreggiata, per rivelare ai veicoli la presenza di pedoni e ai pedoni la presenza di veicoli. Un piccolo intervento per risolvere un grave problema. Ce la possiamo fare? L’ufficio viabilità, che ho interpellato mi ha risposto che sono a corto di personale, ma qui si tratta di un lavoro, al massimo di mezza giornata, per un’emergenza che dura da sempre”.