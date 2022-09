Ventimiglia: domani pomeriggio apre il point elettorale con Alessandro Piana e Flavio Di Muro

Nuova casa della Lega per le politiche del 25 settembre a Ventimiglia. Taglio del nastro fissato per domani pomeriggio alle 18.30, alla presenza dei candidati Alessandro Piana, Flavio Di Muro e del consigliere regionale Mabel Riolfo. La sede, in via Cavour 25, resterà aperta grazie all'impegno di militanti e sostenitori per raccogliere le istanze del territorio.

“Il point intende rappresentare uno spazio open - affermano congiuntamente - di discussione e di incontro, un vero e proprio presidio di quartiere per conoscere meglio le nostre proposte e vivere tra la gente, per continuare a proporre idee e risolvere criticità. Raggiungere la rappresentanza a Roma significa mettere i bisogni della Liguria e del Ponente davanti a tutto, come porta di accesso e biglietto da visita del nostro Paese. Un dato tra tanti quello degli sbarchi: con la Lega al Ministero dell’Interno nell’agosto 2019 erano 1.268. Nello stesso periodo di quest’anno col Pd 14.103, vale a dire +1.012%. La nostra priorità resta quella di difendere i confini e la sicurezza del territorio. Insieme, dal 25 settembre potremo farlo”.