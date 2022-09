Sanremo: Comune e Amaie Energia insieme per la gestione delle gare d'appalto, un dipendente 'condiviso'

Il Comune di Sanremo e Amaie Energia e Servizi hanno costituito una ‘Unità operativa di appalti’ su proposta della partecipata, che suggerisce a palazzo Bellevue una collaborazione per la gestione delle gare di appalto, anche ai fini del conseguimento della qualificazione ANAC.

La collaborazione è da attuarsi in più fasi, per valutarne la fattibilità sotto il profilo organizzativo, giuridico e tecnico ed amministrativo. Nel rapporto di collaborazione, Amaie Energia ha chiesto e ottenuto l’assegnazione temporanea per 24 ore settimanali di un dipendente del Comune, la Dott.ssa Roberta Peluffo, che svolgerà le attività previste dall’accordo di collaborazione.

Ad oggi il Comune ha ancora in corso le attività finalizzate all’organizzazione di un unico ufficio appalti che accentri le procedure di gara per gli affidamenti di forniture e servizi pari o superiori ad euro 40 mila e di lavori pari o superiori ad euro 150 mila, che presuppongono il trasferimento di personale (con relativa formazione) per l’utilizzo della piattaforma telematica in uso ma, le risorse non consentono ancora di acquisirne di nuovo da assegnare stabilmente al costituendo ufficio appalti. L’unica nuova risorsa prevista dal 1° agosto scorso è affidata ad un altro servizio.

Proprio per questo l’Amministrazione ha ritenuto interessante la proposta operativa pervenuta da Amaie Energia e Servizi e affiderà per 24 ore settimanali la risorsa comunale.