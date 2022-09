Appuntamento a Genova per ‘Noi moderati’ che questo pomeriggio ha presentato nel capoluogo i candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

All’evento anche Marco Scajola, candidato per la provincia di Imperia, che ha ribadito i punti cardine del proprio programma in caso di elezione con la priorità a una legge nazionale sulla rigenerazione urbana per replicare anche a Roma il ‘modello Liguria’ degli ultimi anni.

L’intervista a Marco Scajola