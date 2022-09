Caro bollette e imprenditori in ginocchio: il Presidente Toti "Usare i fondi europei e sganciare i prezzi dal gas" (Video)

Da tempo imprenditori e semplici cittadini chiedono risposte alla politica, soprattutto quella nazionale, sul caro bollette. Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato la voce degli albergatori, che nelle ultime settimane se ne sono viste recapitare alcune addirittura quadruplicate.

Serve un intervento a livello globale, non solo nazionale ma, per quanto riguarda il nostro paese, abbiamo chiesto al Presidente della Regione Giovanni Toti se esiste una ricetta ‘politica’ per poter ovviare a un problema che rischia di mettere in ginocchio l’imprenditoria italiana: “Serve una ricetta ma non deve essere unica, ne servono a breve, medio e lungo periodo. E’ chiaro che uscire dalla dipendenza del gas russo è l’obiettivo finale del percorso. Per evitare di indebitare ulteriormente gli italiani si devono utilizzare i fondi strutturali europei dei quali si inizierà a parlare nelle prossime settimane. Si tratta di circa 20 miliardi di euro, utilizzati come fatto nella prima fase del Covid, per aiutare le imprese a superare l’impatto. Bisogna poi lavorare sulle rinnovabili, per semplificare le procedure a chi vuole dotarsi di quegli strumenti”.

Toti ha anche sottolineato l’importanza di lavorare anche sulla ‘struttura’ della bolletta: “Se ne parla poco ma è fondamentale. In pochi sanno che paghiamo la bolletta in megawatt/ora sul prezzo del gas, anche quando questa non è prodotta proprio dal gas. Un sistema che spinge verso l’altro i prezzi anche per le poche rinnovabili. Sono molte le cose che il nuovo Governo dovrà fare e ci auguriamo che vengano fatte presto”.