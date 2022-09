Imperia: 'Vele in Danza', domani sera alle 21 il Galà delle scuole di ballo in Calata Anselmi

Ritorna per il secondo anno “Vele in Danza” il Gala della danza in Calata Anselmi a Imperia nel programma ufficiale di “Aspettando le Vele”, il prologo della 23° edizione di Vele d’epoca di Imperia.

L’evento si svolgerà domani dalle 21 sulla banchina prospicente le signore del mare. È organizzato da Espansione Eventi in collaborazione con la Città di Imperia e con il patrocinio dell’Assonautica provinciale.

La serata, presentata da Cristina Zanello, apprezzata insegnante di balli caraibici, offrirà le esibizioni di oltre un centinaio di ballerini della provincia di Imperia che si esibiranno alternandosi sul palco con Pole Dance, Flamenco, Danze latino americane, Caraibiche, Danza classica e moderna, Hip Pop, Danza teatro , Macumba Fitness e Ginnastica artistica. Tutte le scuole sono associate Csen, ovvero il Centro sportivo educativo nazionale.

“Si ritorna a ballare – ha dichiarato il Presidente provinciale Csen Giuliano Ferrari – le nostre scuole ritornano a pieno regime dopo due anni molto difficili. Nel mese di settembre riprenderanno le lezioni di tutti i corsi e questo importante palco offrirà il meglio della danza a tutti i visitatori”.

“Come Amministrazione Comunale abbiamo accolto con favore la proposta di ripetere questa esperienza che coinvolge tante scuole di ballo del nostro territorio, dando il massimo supporto. L'obiettivo di questa estate che ci eravamo dati col sindaco Scajola era di coinvolgere le realtà locali e di dare massima vitalità ai diversi angoli della città. Direi che abbiamo ottenuto i risultati attesi e questa ulteriore manifestazione va in quella direzione”, commenta l'assessore a Sport e Manifestazioni, Simone Vassallo.

Ecco l’elenco delle scuole: Academia de Baile, Borgo Antico, Corpi in movimento, Danza teatro, Dance Art Proget, Dance in motion, Ferocity Academy, Finess blue gym, Happyness, Il Cerchio d’oro, Imperia Dance School, La Pineta, La Primera, Let’s Go, Love Dance, Now, New Crazy Dance, New Movanimart, Wite Rabbit Arts Studio