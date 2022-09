Città digitali sicure: il 29 settembre a Sanremo un convegno sulla videosorveglianza urbana

Si svolgerà giovedì 29 settembre, alle 9.30, al Teatro del Casinò, il convegno “Videosorveglianza urbana integrata. Città digitali sicure alla prova dell'incessante sviluppo digitale tra corretto bilanciamento delle esigenze di prevenzione dei reati e protezione concreta dei dati personali”.

Organizzato dal Comune di Sanremo, il convegno vuole far riflettere su come il lavoro delle forze di polizia stia cambiando con l’impatto del mondo digitale, attraverso cioè l’impiego di strumenti elettronici e di videocontrollo, impiego che prevede un’adeguata ponderazione dei rischi e l’adozione di conseguenti nuove misure organizzative.

Senza dimenticare che, se da un lato le amministrazioni locali sono incoraggiate a investire continuamente in sistemi di sorveglianza di massa per supportare l'azione delle forze di polizia dello Stato, dall'altro si avverte sempre più la mancanza di un progetto organico di regole di ingaggio dei nuovi modelli operativi. Tutto ciò rischia di creare difficoltà per gli enti locali che risultano essere i titolari del trattamento, ovvero i veri "responsabili" in materia di protezione dei dati personali.

Per evitare incidenti di percorso e massimizzare i risultati, il regolatore europeo ha messo a disposizione degli operatori di settore il “GDPR” (General Data Protection Regulation) - il regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali - e la meno conosciuta “Direttiva Polizia” che deve essere utilizzata da tutti i soggetti deputati ad occuparsi di prevenzione dei reati e materie giudiziarie. Quindi, in parte, anche dai comuni e dalla polizia locale.

Per dipanare questo interessante ambito di osservazione che di fatto si traduce in una visione ibrida del corretto trattamento dei dati in materia di videosorveglianza urbana integrata, il Comune di Sanremo ha quindi organizzato questo convegno che prevede la partecipazione, da remoto, di un ospite d’eccezione: Franco Pizzetti, già Presidente dell’Autorità Garante della Protezione dei dati Personali.

Interverranno anche Mauro Alovisio, Massimo Ramello, Enrico Capirone, Giovanna Panucci, esperti in materia e DPO nelle pubbliche amministrazioni. Moderatore Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanantegrata.it. Per info e iscrizioni: sicurezzaurbanaintegrata@gmail.com o telefono 0543-973037.