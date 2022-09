Remo Moraglia nuovo presidente dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea, i suoi propositi (Video)

Remo Moraglia, Sindaco di Bajardo, è stato eletto anche Presidente dell’Unione che riunisce i comuni di Bajardo, Ceriana, Montalto Carpasio, Molini e Triora. Un mandato affidato al neo primo cittadino dopo quello del suo predecessore, Francesco Laura. E’ stato infatti deciso di proseguire quello precedente, in modo da completare quanto fatto nel primo anno.

A Remo Moraglia abbiamo chiesto quali sono le priorità che dovrà affrontare l’ente che riunisce i comuni delle due Valli nel breve periodo: “Le unioni dei comuni sono nate per condividere servizi tra gli stessi, come Protezione Civile, uffici tecnici e altre funzioni come la presentazione dei progetti. Ogni singolo comune non riuscirebbe a svolgerli da solo e, con gli altri si uniscono le forze per poterle perseguire. Come obiettivo ho sicuramente quello di continuare ad affidare i servizi, per sgravare lavori sui comuni e accentrarli sull’unione”.

L’emergenza idrica è un problema che è comune a tutti paesi dell’Unione. Avete valutato la possibilità di affrontare il problema insieme e trovare una soluzione comune? “Lo abbiamo già affrontato, perché la siccità è sempre nei nostri pensieri. Nell’unione abbiamo Bajardo e Triora che si trovano ancora in salvaguardia e non sono all’interno di Rivieracqua mentre gli altri ci sono già. Dobbiamo affrontare il problema in modo strutturale, visto che si ripresenterà nei prossimi anni. Abbiamo deciso di partecipare insieme ai Psr messi in piedi dalla Regione, in modo da creare nuovi invasi e fare manutenzione agli acquedotti che sono in piedi da molti anni, con il rischio di rotture e perdite di acqua”.

Riuscirà a sbloccare il fatto che Badalucco sia l’unico paese uscito dall’unione ma che vorrebbe rientrare? “Ho vissuto il problema marginalmente quando ero assessore a Bajardo. L’unione ha fatto una proposta al Sindaco Orengo per rientrare e ora la sta valutando con i Consiglieri. Per noi sarebbe importante, in modo da completare la Valle Argentina ma anche per l’importanza di Badalucco”.

Ha un obiettivo personale che le piacerebbe riuscire a raggiungere in questo mandato da presidente? “Mi auguro di avere un ruolo di mediazione tra i vari comuni. Questo perché tutti hanno la propria bandiera e il proprio ‘campanile’. C’è armonia ma anche contrasto su diversi argomenti perché il campanilismo a volte vince sulla comunità. Un obiettivo è sicuramente quello di fare da mediatore e far andare d’accordo i comuni delle due vallate, Argentina e Armea”.