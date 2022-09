Coronavirus: bilancio settimanale nel Principato di Monaco, i numeri tendono a calare come in Liguria

Bilancio settimanale per il Covid nel Principato di Monaco, che vede 14.409 persone colpite dal Coronavirus dall’inizio della crisi sanitaria mentre sono 14.312 le persone guarite.

La scorsa settimana (dal 29 agosto a ieri) sono stati rilevati 37 nuovi casi di positività al Covid-19. Sono 10 le persone ricoverate in ospedale e nessuno è in cura in terapia intensiva. Infine 20 quelle seguite a casa.

Sono 874 i tamponi effettuati su pazienti residenti e non residenti dal 29 agosto a ieri, con un tasso di positività al 10,3%. Il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive basato su 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni, è di 95 (107 la settimana precedente).