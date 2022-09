Bordighera: le bellezze della regione in una rivista, Toti "Lavoriamo per un turismo da 12 mesi l'anno" (Foto e Video)

La città di Bordighera è stata scelta dalla Regione per presentare l’edizione 2022 di ‘Sea & Green’, la rivista che racconta le bellezze della Liguria, da Ventimiglia a Sarzana.

Ospite d’onore il Presidente Giovanni Toti, che ha evidenziato la straordinaria stagione estiva che sta per terminare: “E’ uno dei molti strumenti messi in campo per promuovere la Liguria ma anche accompagnarli sul nostro territorio. Molte le iniziative che non si fermano all’estate perché la nostra ambizione è quella di allungare la stagione turistica anche agli altri momenti della regione, come la vendemmia e la frangitura delle olive ma anche i riti tradizionali del Natale. La Liguria è una terra bella, ospitale e vivace 12 mesi l’anno. Promuovere il territorio è fondamentale per far funzionare i numeri del turismo e tutti ci dice che siamo sulla strada giusta”. Cosa sogna per la prossima estate? “Già spero in una ottima stagione autunnale e natalizia, ma anche che la guerra finisca e che possano tornare tutti i tipi di turisti senza limitarli con le sanzioni. E poi una Liguria sempre più internazionale con imprenditori che investono da noi. Oggi siamo sbarcati a Bordighera, una perla del ponente insieme alle altre città che hanno grossissime chance di miglioramento”.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito: “Noi ringraziamo il Presidente Toti per essere qui e questo è il risultato dell’investimento fatto dalla nostra città sul turismo. Quello di oggi non è un caso, visto che 5 anni fa non avevamo un ufficio turismo e lo Iat è invece efficiente. Abbiamo un tavolo del turismo che lavora in piena condivisione su progetti strategici per la città, ma la Regione è un partner fondamentale nella comunicazione. Siamo orgogliosi della scelta ma è la conferma del lavoro fatto in questi anni”.

Alla presentazione anche il vice Presidente regionale Alessandro Piana: “Oggi parliamo di tutte le bellezze della Liguria, dalla costa all’entroterra. Quest’anno registriamo numeri da record sul territorio, tenendo in considerazione tutte le particolarità della regione con una popolazione che raddoppia in estate, tra l’azzurro del mare e la cornice verde di Alpi e Appennini, altra peculiarità straordinaria della Liguria che ha produzioni di nicchia eccezionali. Continuiamo così perché c’è ancora molto da esprimere”.