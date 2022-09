Ventimiglia: danni alluvionali, centro migranti e sicurezza, dura analisi dell'ex consigliere Ballestra

"Mi piacerebbe che ogni tanto lo Stato si ricordasse del prezzo che ha pagato la mia città e che continua a pagare senza l'aiuto di nessuno e che davvero prima o poi si decida di porre fine a questa situazione, ricordandosi che esiste anche il diritto per i ventimigliesi di avere una vita normale".

Sono le parole che arrivano da Ventimiglia, dell'ex consigliere comunale di opposizione, Giovanni Ballestra. "La stagione estiva volge al termine e quella autunnale carica di incertezze e timori sta approssimandosi. La città di Ventimiglia sta vivendo davvero momenti molto difficili, per ovvi motivi legati alla vicinanza con il confine e per la sua natura di città votata al commercio nei due anni passati, a causa del coronavirus ha vissuto momenti drammatici dai quali ancora oggi deve riprendersi. Oltre a questo problema nel 2020 anche il disastro dell'alluvione che ha creato danni ingenti a tutto il centro città che è stato innondato" - ricorda Ballestra.



"Autovetture demolite, magazzini pieni di merce perduta, negozi alluvionati e chiusi per un mese. Per quanto mi risulta nemmeno un centesimo di danni è stato rimborsato per questi danni. Stamattina leggo anche la questione migranti che dormono sotto i ponti della città di confine a causa della presunta chiusura decisa dal centro destra ventimigliese nel centro che li ospitava. - aggiunge - Scrivo presunta poiché non sono affatto convinto che la decisione sia stata del comune ma piuttosto di altre autorità. Questa visione della realtà ventimigliese, descritta è davvero parziale e vergognosa oltre che insensibile verso la città ed i suoi residenti".



"Da undici anni subiscono questa situazione mal gestita dai vari governi. Perdita di valore immobiliare e commerciale, residenti che non possono nemmeno più far uscire la sera e nemmeno il giorno i propri figli con tranquillità. Insomma pensare di dover discutere del problema dei migranti dimenticando i problemi che ne conseguono per la vita dei ventimigliesi mi pone qualche interrogativo se vivo ancora in un paese normale che calpesta i diritti di tutti ma si ci accorge solo di chi fa comodo a qualcuno per strumentalizzarne le sofferenze" - conclude Ballestra.