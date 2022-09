Parte da Sanremo la Hardalpitour HAT Sanremo-Sestriere: viaggio-avventura no-stop per due giorni (foto)

Ha preso il via ieri la 14ª edizione della mitica Hardalpitour HAT Sanremo-Sestriere che, grazie alla costante partecipazione di centinaia di motociclisti provenienti da tutta Europa, in questi anni si è conquistata la fama di più grande evento Adventouring internazionale.

La HAT è un viaggio-avventura no-stop (con guida notturna) di due giorni per team di tre piloti, su strade montane prevalentemente sterrate, seguendo tracce GPS con moto adventure dal peso non inferiore ai 150 kg. La partenza dal prestigioso palco di Sanremo, località particolarmente gradita da partecipanti e accompagnatori che in questa città di mare trovano motivi d’interesse e di svago.

Piazzale Dapporto, a ridosso del mare, ha ospitato l’HAT Village con il palco partenza e gli stand dei numerosi partner della manifestazione, centro dell’incontro dei tantissimi partecipanti.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)