Ventimiglia: dal 5 al 7 settembre a Cala del Forte va in scena 'Sapori alla Marina', tre serate all’insegna del gusto e della buona musica

Da lunedì a mercoledì prossimo, lo splendido porto di Cala del Forte a Ventimiglia farà da cornice a 'Sapori alla Marina'. L’evento, realizzato da Confcommercio per esaltare il gusto della cucina mediterranea, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e Regione Liguria e con il prezioso contributo di Cala del Forte che ospita l'evento, vedrà all’opera in tutte le serate i migliori chef ventimigliesi, con l’esibizione dal vivo di gruppi musicali.

Spiega il presidente di Confcommercio Ventimiglia Dario Trucchi: “Dopo due anni di stop forzato, Confcommercio ripropone un evento giunto alla sua terza edizione, che ha riscontrato grande successo nel passato. Portiamo la gastronomia del territorio in una location unica quale il nuovo porto turistico di Cala del Forte, di proprietà di Monaco Ports, con lil quale si è instaurata un’ottima collaborazione. Saranno tre giorni all’insegna del buon cibo, ma anche della buona musica, con la presenza di importanti gruppi musicali che si esibiranno dal vivo in tutte e tre le serate”.

Sotto i menu dei vari ristoranti che hanno aderito a questa edizione di “Sapori alla Marina”.