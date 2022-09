Sanremo: dopo molti anni di assenza il 17 e 18 settembre torna sul porto la 'Festa del Gambero Rosso'

Torna dopo molti anni di assenza la ‘Festa del porto e del Gambero Rosso’. Un appuntamento molto importante per uno dei prodotti gastronomici più importanti e più conosciuti di Sanremo.

La manifestazione si svolgerà sabato 17 e domenica 18 settembre, ovviamente nella zona portuale a ridosso del Forte di Santa Tecla, a cura della Cna, associazione di categoria particolarmente attiva nel settore del commercio e dell’artigianato. L’appuntamento, denominato ‘Mare Cultura – Festa del Porto e del Gambero Rosso’, doveva svolgersi a giugno ma, dopo l’ok della Giunta matuziana, è stato spostato al terzo weekend di settembre.

Il ritorno della festa del Gambero Rosso è sicuramente un momento importante per gli operatori economici che si occupano della pesca e della distribuzione del gambero, viste le note vicissitudini che hanno sopportato negli ultimi tempi. Un modo anche per allungare la stagione estiva, visto il grande interesse che la festa potrà suscitare nei turisti, anche se magari solo per un fine settimana.