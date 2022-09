Sanremo: 5,4 milioni di euro lo straordinario incasso di agosto al Casinò ma ci sono forti timori per il caro bollette

Dopo un ottimo luglio anche agosto ha fatto i ‘botti’ per il Casinò di Sanremo, che prosegue nel trend positivo degli incassi, anche se i vertici dell’azzardo matuziano sono molto preoccupati per l’aumento delle bollette già attuato e che, nei prossimi mesi, potrebbe bloccare l’euforia.

La casa da gioco sanremese ha infatti concluso il mese clou dell’estate con un incasso di 5 milioni e 380mila euro, ovvero il 14,01% in più dello stesso mese del 2021, con risultati molto positivi non solo dalle classiche slot machine, che hanno chiuso a 3 milioni e 991mila, con il 7,15% in più dell’anno scorso.

Anche i giochi americani, infatti, hanno segnato ottimi introiti, fissati a 778mila euro, pari al 106% in più dello scorso anno, tra Black Jack, Fair Roulette e Punto Banco. Lieve flessione per i giochi francesi, con le roulette che hanno incassato 346mila euro, pari al 5,23% in meno del 2021. Altri 264mila euro sono arrivati dal totale dei giochi di poker, che vedono un aumento del 4,8% rispetto all’anno scorso.

Circa 25mila le presenze all’interno della casa da gioco ad agosto, ovvero il 17% in più dello stesso mese del 2021, che porta il numero dei clienti entrati nelle sale dall’inizio dell’anno a quasi 121mila. Dall’inizio dell’anno il Casinò di Sanremo ha incassato 27 milioni e 992mila euro che, rispetto all’anno scorso è ovviamente in deciso aumento ma deve fare i conti con le chiusure del 2021 per diversi mesi a causa della pandemia. Agosto straordinario che ha superato in tema di incassi anche il 2019, ultimo anno prima del Covid.

C’è ottimismo, quindi, per gli incassi che si continuano a registrare e soprattutto per quelli estivi, con una proiezione che potrebbe veramente portarli a quei 36-38 milioni di cui si è parlato a inizio stagione. Ora però i timori arrivano dal caro bollette e da quanto potrà arrivare in autunno e inverno. Come per tutte le altre aziende (e i privati) massima attenzione alle decisioni del Governo, attuale e futuro, che dovrà prendere decisioni importanti, in modo da evitare gravi esborsi.