Sanremo: questa sera concerto nella chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Questa sera alle 20 il salone della chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni di corso Nazario Sauro 44 (entrata del Conad per Mare) apre le porte ad un concerto di giovani talenti. La prof. Tatiana Segafredo accoglierà giovani pianisti e cantanti sanremesi in concerto.

Una grande opportunità per questi artisti, alcuni dei quali prossimi alla laurea, per confrontarsi e per promuovere le nostre realtà musicali.

Nella Città dei Fiori una splendida occasione di trascorrere una serata estiva rilassante per tutti gli appassionati che possono entrare liberamente ad ascoltare della buona musica.