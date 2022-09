Dolceacqua: ottima partecipazione alla tradizionale e centenaria 'Festa campestre di San Cristoforo'

Si è svolta a Dolceacqua la festa campestre di San Cristoforo. Una tradizione centenaria che si rinnova ogni anno nell'ultimo fine settimana d'agosto, quando dolceacquini e turisti si ritrovano in località Pozzuolo, sulle colline del paese, dove si riuniscono in grandi tavolate conviviali per mangiare e bere in compagnia.

Importantissimo anche l'aspetto religioso della festa, che culmina la domenica con la messa presso la piccola cappella del luogo e la processione con il santo.

"La grande partecipazione della comunità alla messa ed alla processione è un segno di come questa festività sia ancora viva e sentita - dice Giorgio Lamberti, assessore del Comune di Dolceacqua e rappresentante del gruppo degli organizzatori - il fatto poi che si sia scelto di portare San Cristoforo in processione, dopo lo ‘sciopero’ (se vogliamo chiamarlo così) dei portantini del paese a Ferragosto, non è una retrocessione nelle loro posizioni, bensì un segno di affetto e di attaccamento a valori antichi, patrimonio di fede che i nostri ‘vecchi’ ci hanno tramandato, oltre che di rispetto e ringraziamento per le famiglie che aiutano a mantenere e conservare la chiesetta e lo spazio circostante."

Dopo la processione, come di consueto, la festa è proseguita al ‘buffet-bar campestre’ allestito per l'occasione, con l'allegro accompagnamento della bandina.