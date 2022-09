Sanremo: tra giugno e luglio oltre 3.500 visitatori da tutto il mondo all’infopoint di via Matteotti, turisti anche dal Nepal e dall’Australia

I dati dell’infopoint di via Matteotti sono la prova concreta dell’andamento del turismo in città. I numeri non lasciano spazio a interpretazioni e le diverse provenienze da tutto il mondo scattano una nitida fotografia dell’estate sanremese.

Tra giugno e luglio sono stati oltre 3.500 i vacanzieri che hanno chiesto informazioni al personale del point con un 65% di italiani con un incremento di luglio rispetto al mese precedente.



Circa 600 sono stati i francesi, mentre dalla Germania si sono fermati all’infopoint poco più di 200 turisti; sotto al centinaio ci sono gli inglesi, gli spagnoli, i portoghesi, i russi, belgi, est europei e scandinavi.



Tra i turisti di altre nazionalità che si sono rivolti all’infopoint, in mezzo a svizzeri, olandesi, austriaci, polacchi e turchi, spiccano giapponesi, brasiliani, indiani e soprattutto australiani e nepalesi. Una nuova dimostrazione della straordinaria potenzialità turistica della destinazione Sanremo.



“Questi dati sono la conferma dell’ottimo andamento della stagione turistica e dell’importanza dei punti di informazione finanziati dal Tavolo del Turismo - commenta l’assessore a Turismo e Manifestazioni Giuseppe Faraldi - è un importante supporto alla clientela turistica che è sempre più internazionale”.