Sanremo: come negli altri comuni ecco gli aumenti degli emolumenti di Sindaco e Giunta

Come in tutti gli altri Comuni anche a Sanremo sono stati definiti gli aumenti per Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale, in relazione all’art. 1 comma 583 della legge del 30 dicembre scorso.

“A decorrere dall'anno 2024 – è scritto nella Legge - l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato”.

In base alle nuove misure, gli emolumenti del Sindaco passano dai 4.564,81 euro precedenti ai 5.305,15 dal 1° gennaio scorso, per arrivare ai 5.683,54 dal 1° gennaio prossimo e infine ai 6.210 euro dall’inizio del 2024.

Quelli del vice Sindaco dai 3.423 precedenti, ai 3.978 attuali, 4.262 dal 1° gennaio 2023 e 4.657 dall’inizio del 2024. Per quanto riguarda gli Assessori le indennità passano dai 2.738 precedenti agli attuali 3.183, quindi 3.410 dal prossimo 1° gennaio e 3.726 dal 2024.

Infine il Presidente del Consiglio comunale passa dai 2.738 precedenti, ai 3.183 attuali per arrivare a 3.410 dal 1° gennaio 2023 e infine 3.726 dal 2024.