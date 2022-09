Diano Marina: domenica prossima, presentazione libro ‘La ragazza metà bianca e metà nera’ di Marino Muratore

Domenica 4 settembre in piazza del Comune a Diano Marina, alle ore 21,00, si terrà la presentazione del libro ‘La ragazza metà bianca e metà nera’ di Marino Muratore. Dialogherà con l’autore il giornalista Fulvio Damele.



Sugli stimoli del romanzo, Filippo Dematheis racconterà la sua esperienza di medico in Costa d'Avorio, Antonietta Bianco (CLMC) e Federico Chinni renderanno omaggio a don Angelo, un vero testimone della bellezza dell'incontro con l'Altro, un uomo amato a Diano Marina. ‘La ragazza metà bianca e metà nera’ è un libro scelto da tgcom24 Sky tra i 15 selezionati per la festa della mamma2022, gode del patrocinio Società Missioni Africane e del CLMC e dell'UNICEF Italia per il suo contenuto a favore dei diritti delle bambine e bambini.