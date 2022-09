Dopo i successi della stagione estiva la Sinfonica di Sanremo riparte con la ‘promo settembre’, un tour nazionale e il concorso Rpm

Quella che si è appena conclusa è stata per la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo una stagione impegnativa ricca di proposte innovative e coraggiose per un'orchestra classica. Una stagione sorprendente perché dall’incontro con artisti tanto diversi sono nate prime assolute che hanno stupito ed emozionato sia chi stava in platea sia chi era sul palco.

Il cartellone della prima edizione Sanremo Summer Symphony studiato dalla Fondazione, Il Comune di Sanremo e il Tavolo del Turismo ha conquistato tutte le fasce d'età, dai più grandi ai più piccoli. Residenti e turisti hanno avuto la possibilità di ascoltare straordinari artisti in una speciale veste "sinfonica" e scoprire un luogo suggestivo come l’Auditorium Franco Alfano gremito fino al sold out.

Musica e promozione del territorio, sono stati gli ingredienti alla base della rassegna "Musica nei Borghi" che nei mesi di luglio e agosto ha portato le più famose ouverture di Mozart e Rossini in alcuni dei più bei borghi del ponente ligure.

“Con entusiasmo, armonia e tanto impegno siamo arrivati al termine di una stagione che ha coinvolto ed emozionato tante persone. Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto premiare con la loro calorosa presenza le nostre scelte. Avere un’Orchestra Sinfonica per una città è come avere una squadra di calcio in serie A. Oggi abbiamo la sensazione che i sanremesi lo sappiano e che siano orgogliosi di questa nostra importante e preziosa istituzione e della necessità di tutelarla” è stato il commento unanime del cda della Fondazione venerdì sera in occasione del concerto gratuito offerto alla città insieme al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo e a Confesercenti Imperia.

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha deciso di rispondere con una speciale 'Promo di settembre', che permetterà di acquistare due abbonamenti al prezzo di uno per la nuova stagione presentata in anteprima sul sito www.sinfonicasanremo.it. “Dopo una stagione estiva innovativa e coraggiosa, presentiamo gli appuntamenti invernali all’insegna dei grandi classici interpretati da solisti d'eccezione. Il nostro impegno nel ricercare e proporre programmi ambiziosi ed emozionanti è continuo e appassionato” dichiara il M° Giancarlo de Lorenzo.

Due le tipologie di abbonamenti validi per 13 concerti della stagione musicale 2022-2023:

● Doppio carnet adulti (dai 25 ai 70 anni) al costo di € 130,00 (al posto che € 260,00) acquistabile al link;

● Doppio carnet over 70, soci Coop e associazioni al costo € 90,00 (al posto di € 180,00) acquistabile al link;

● ingresso anche quest’anno gratuito per i giovani sotto i 25 anni.

Fino al 2 settembre l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e Cesare Chiacchiaretta porteranno in tour un programma interamente dedicato a Astor Piazzolla - straordinario solista di bandoneon e geniale compositore scomparso trent’anni fa - e Richard Galliano - creatore dello stile francese “New Musette”. Un concerto - diretto dal M° Giancarlo de Lorenzo - che è stato presentato in anteprima venerdì 26 agosto alla buca 2 al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, un anfiteatro naturale circondato da grandi alberi e uno scenario decisamente suggestivo. Come suggestivi saranno i palcoscenici che ospiteranno la nostra Orchestra e Cesare Chiacchiaretta nei prossimi giorni:

● stasera alle 21 al Duomo di Melfi (PZ)

● domani alle 19.30 sul sagrato della Chiesa Madre del Comune di Bagnoli del Trigno

● mercoledì alle 21 al Teatro dei Barbuti di Salerno

● giovedì alle 21 all’Auditorium del Conservatorio dell'Aquila

Sarà possibile seguire il racconto del “dietro le quinte” del tour sui profili social ufficiali dell’Orchestra Sinfonica. Pagine ricche di notizie, foto e video, la cui notorietà cresce costantemente: il profilo Facebook da settembre del 2021 ad oggi ha visto una crescita della copertura pari al +842,3%.

A settembre torna il prestigioso concorso internazionale RPM Sanremo, organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, in collaborazione con il Premio Pianistico Internazionale Scriabin. Un progetto - alla sua terza edizione - nato con lo scopo d'incoraggiare l’eccellenza nell’esecuzione della musica classica russa per pianoforte, valorizzando e supportando i giovani talenti del pianoforte all’inizio delle loro carriere, grazie anche ai consigli di giurati di fama internazionale: Antonio Di Cristofano, Johannes Kropfitsch, Giancarlo De Lorenzo, Michel Bourdoncle, Gianluca Luisi, Mihai Ungureanu, Leonel Morales.

Giovani pianisti talentuosi, provenienti da tutto il mondo, dal 21 al 24 settembre affronteranno la fase eliminatoria sul palco del Teatro dell’Opera del Casinò. Il 25 settembre alle h.11.00 il concerto diretto dal M° Park Jee Woon con i tre finalisti e la proclamazione del vincitore o della vincitrice.



I prezzi dei biglietti per assistere al concerto dei finalisti del 25 settembre sono i seguenti:

- Under 25 e Professori di Musica del Territorio Gratuito

- Over 25 Euro 15,00

- Over 70 Euro 5,00

E’ possibile già acquistare on line i biglietti per assistere al concerto e partecipare alla votazione per assegnare il “Premio Speciale del Pubblico” al seguente link.