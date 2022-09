Sanremo: lavori di Italgas, via Duca degli Abruzzi chiusa per due giorni

Via Duca degli Abruzzi sarà chiusa al traffico il 31 agosto e il 1° settembre dalle 9 alle 18. Nella zona sono in programma lavori da parte di Italigas.

La strada sarà chiusa al transito in prossimità dell'intersezione con Via Goethe.

Percorso alternativo la bretella che collega la zona delle case popolari di via Lamarmora con via Duca degli Abruzzi.

In allegato l'ordinanza.