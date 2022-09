Molini di Triora: torna potabile l'acqua nel centro del paese, ancora qualche problema in località San Carlo

Parziali buone notizie per i residenti di Molini di Triora, piccolo centro dell’alta Valle Argentina. E’ stata infatti parzialmente revocata l’ordinanza del 22 agosto scorso, che vietava l’uso potabile dell’acqua per i cittadini che vivono nella zona di Molini di Triora 'Capoluogo', ‘Case soprane’ e località San Carlo.

La settimana scorsa, infatti, la zona dalla sorgente di Rovegno è stata colpita da alcune piogge che hanno portato ad un accumulo di terra nella vasca che si riversa poi nelle tubazioni ed è per questo che il primo cittadino è stato costretto ad emanare il provvedimento.

Oggi, dopo le analisi di laboratorio sono lievemente cambiate le cose. E’ stata revocata la non potabilità dell’acqua nel capoluogo e a ‘Case soprane’ mentre si potrà usare per scopi potabili, solo dopo la bollitura in via Pian della Fiera, in località San Carlo.

Ricordiamo che la zona della sorgente di Rovegno venne gravemente danneggiata in seguito all’alluvione dell’ottobre 2020. I lavori per ripristinare la rete idrica sono avviati da tempo ma, vista la complessità, non sono ancora completati in via definitiva. Il Comune proseguirà i lavori completando l’impermeabilizzazione del filtro ‘naturale’ e con l’installazione di un impianto filtrante sulla tubazione di mandata che porta l’acqua in paese.