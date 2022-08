Il “Sale della Liguria” grande protagonista all’Expo Valle Arroscia. (Fotogallery)

I laboratori del gusto dell’associazione delle antiche vie del sale sono stati presenti all’Expo 2022 con uno show cooking dedicato a due eccellenze della Valle Arroscia: l’aglio di Vessalico e l’Ormeasco

Lo chef Renato Grasso, il sommelier Augusto Manfredi membro della Confraternita dell’Ormeasco e Andrea Ferrari del comitato di tutela dell’Aglio di Vessalico, con il “baccalà agliato all’Ormeasco” hanno chiuso i percorsi sensoriali del “sale della Liguria” celebrando due prodotti testimonial del territorio, come vengono definite quelle eccellenze che trasformano i luoghi di produzione in brand.

Una vera e propria master class condotta da tre specialisti che hanno raccontato i segreti dei due prodotti: in cucina Renato Grasso, nel bicchiere il sommelier Augusto Manfredi e nelle fasi colturali li produttore e presidente del comitato di tutela Andrea Ferrari.

Un percorso fatto di aneddoti e storie personali e professionali che si è concluso con l’assaggio di questo piatto della tradizione accompagnato dalla degustazione didattica dell’Ormeasco a cura dei Sommelier dell’A.i.S. della delegazione di Imperia, guidati da Gianni Revello.

Un laboratorio didattico incentrato sulla tecnica del food storytelling interpretato da testimoni autentici dei saperi e dei sapori legati agli uomini e alle donne che nel tempo hanno costruito valore per questa valle, attraverso colture dell’eccellenza tramandate di generazione in generazione.

“La formula del turista testimonial del territorio e del prodotto – rilevano i vertici dell’associazione Antiche Vie Del Sale - Piero Pelassa e Alessandro Navone – si è dimostrata vincente, anche per Expo2022, come per tutti gli appuntamenti della campagna di comunicazione “Le strade del Mare” che hanno visto protagonista il nuovo brand olfattivo della Liguria nella promozione delle eccellenze del “made in Liguria”, dai brand ambassador dell’enogastronomia alle rilevanze storico- artistiche custodite nel nostro entroterra.”

La campagna di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’entroterra del ponente ligure, coordinati dall’esperto di marketing Franco Laureri e promossa da Agenzia In Liguria, attraverso il “medium” del “sale della Liguria” ha contribuito, con l’edizione limitata del brand olfattivo data in omaggio a tutti i visitatori, al grande successo di pubblico della mostra “Onde Barocche” dell’Oratorio della Ripa di Pieve di Teco.

Il progetto di comunicazione, sostenuto dalla Regione Liguria proseguirà giovedì 1° settembre con un cooking team building in vigna ad Acquetico nella Tenuta Maffone a partire dalle ore 16.00 con attività laboratoriali di cucina cooperativa e degustazioni didattiche a cura della Confraternita dell’Ormeasco.

I laboratori del gusto sono promossi dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria in collaborazione con la Cooperativa Aresta, il Panificio Cacciò, il Pastificio Fratelli Porro, il frantoio Sant’Agata d’Oneglia, l’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Imperia, la Cooperativa Imperia pesca, il Comitato di tutela dell’aglio di Vessalico e la Cantina Tenuta Maffone.