Agricoltura: grande partecipazione per il corso da tecnico della filiera olivicola-olearia

Agricoltura e formazione è un binomio vincente per rispondere alla domanda di figure qualificate del mondo del lavoro.

“La qualità dei prodotti liguri che puntano sulla tradizione e sulla sostenibilità - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana - è conosciuta in tutto il mondo. Per questo abbiamo supportato i progetti che danno sbocchi professionali concreti per i giovani in agricoltura come quello dell’ITS Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia cofinanziato dall’Unione Europea per tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera olivicola-olearia”.

“Dal 5 settembre – termina Piana - si apre il secondo anno con 23 iscritti su un massimo di 25, lavorando dunque a pieno ritmo. Altro segnale fortemente positivo la grande risposta delle aziende che hanno già richiesto all'ITS studenti in stage a partire dall’autunno. Del resto la percentuale di assunzione con questi percorsi sfiora la totalità dei profili formati. I giovani restano la nostra priorità, per cui stiamo già ragionando su altre possibili aperture come quella per tecnico superiore vitivinicolo, che rispecchierebbe un’altra grande vocazione della Liguria”.