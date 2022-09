Elezioni politiche: lunedì i dirigenti di CNA Imperia incontrano a Sanremo Marco Scajola

Il 29 agosto alle ore 16 presso la sede di CNA a Sanremo (Via B. Asquasciati 12), i dirigenti di CNA Imperia incontrano Marco Scajola, candidato per Noi Moderati al Senato, per presentare le proposte degli artigiani e piccole medie imprese di CNA Imperia. È il secondo di una serie di incontri che si terranno con le altre forze politiche in campo per questa tornata elettorale.