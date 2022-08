L’attore chef Vito in visita a Cosio d’Arroscia per scoprire la Cucina Bianca

L’attore chef Stefano Bicocchi in arte Vito, protagonista del nuovo programma del Gambero Rosso, “Invita Vito”, durante il tour in Piemonte e Liguria di presentazione del suo ultimo libro, ha fatto una tappa a Cosio d’Arroscia.

Un pranzo presso il ristorante Cadò è stata l’occasione perfetta per scoprire la “Cucina bianca” e i sapori della transumanza. La Cucina Bianca è una particolare gastronomia, che si è sviluppata lungo le pendici delle Alpi Marittime e Liguri. È espressione della secolare transumanza agricola e pastorale, che ha unito le popolazioni della montagna ligure, del cuneese e delle valli occitane.

Vito ha molto apprezzato i piatti preparati dagli chef Giuliano Tommasini e Matteo Gandolfi basati su erbe ed ortaggi, carni e formaggi d’alpeggio, paste fatte in casa con condimenti poveri, ma sostanziosi, dolci semplici ma gustosi.

Una cucina, che segue le tradizionali ricette della nonna con il pizzico di creatività e originalità tipica delle nonne, come recita una simpatica frase riportata sulla lavagna posta all’ingresso del locale.

Non solo cucina bianca ma anche ottimi ravioli con ragù di coniglio:

L’attore si è poi fermato in cucina per scoprire segreti e ricette di questa particolare cucina e non ha escluso che possa essere registrato proprio in questa zona una puntata della stagione autunnale del nuovo programma, che è un viaggio di Vito nelle piccole realtà familiari per scoprire le ricette del territorio.

Antonio Galante e Ilaria Belmonte, gestori del locale, che si sta caratterizzando per l’originalità e qualità della proposta gastronomica, hanno accolto con piacere e calore il graditissimo ospite.