Bordighera Book Festival: oggi l'inaugurazione, prima presentazione con "Di un Amor DiVino"

Oggi, giovedì 25 agosto, alle ore 16,, in Corso Italia (spazio Europa) sarà il romanzo "Di un Amor DiVino" di Roberto Capaccio, Luigi Tabarini e Viviana Trentin ad aprire le presentazioni di libri al Bordighera Book festival. Presentatore dell'opera sarà il cabarettista milanese Franco Romeo, attualmente in ferie in Riviera, che vanta partecipazioni televisive sui canali Mediaset alle trasmissioni La Sai l'ultima e Zelig.



"Il testo, edito da Alzani di Pinerolo, nasce da diciotto disegni che ispirano la nascita di altrettanti racconti, scritti in modo alternato da due autori che a un certo punto confluiranno in un'unica trama come un fiume che sembra condurre i protagonisti verso le rapide impetuose, per poi acquietarsi nuovamente in tranquille sacche, si tratta dello scorrere della vita con continui richiami al passato ma pure aperta verso un futuro migliore. La bellezza del paesaggio veneto ricco di storia, arte, cultura, enogastronomia e i ritmi scanditi dalle stagioni, fanno da sfondo, talvolta nitido o più spesso avvolto dalle nebbie della coscienza, all’opera. Non mancano nei racconti che formano il romanzo richiami alla Liguria, soprattutto alla sua vita rurale e ai propri grandi vini" - spiegano gli autori.