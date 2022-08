Sanremo: arresto convalidato per il ladro d’autobus, 50enne portato in carcere

È stato convalidato l’arresto del 50enne che ieri ha rubato un autobus dall’autostazione di Sanremo.

Il soggetto è salito a bordo del mezzo e l’ha guidato fino in via Roma dove è stato fermato dal personale di Riviera trasporti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha portato l’individuo in Commissariato per accertamenti. Questa mattina la convalida del fermo in tribunale ad Imperia, davanti al giudice Eleonora Billeri.

Oltre al furto il 50enne dovrà rispondere anche del danneggiamento del mezzo e di interruzione di pubblico servizio, per lui si sono aperte le porte del carcere.