Elezioni: Gianni Berrino lancia la sua candidatura al Senato per la provincia di Imperia, "Priorità infrastrutture del ponente con valenza nazionale"

Da Sanremo Gianni Berrino lancia la sua candidatura al Senato. Primo appuntamento per il candidato al collegio uninominale 1 (ponente) con Fratelli d'Italia. L'assessore regionale ha inaugurato il suo point in piazza Cesare Battisti 26.

Tra i presenti a questo momento di campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre anche un altro candidato del partito di Giorgia Meloni, Matteo Rosso, primo nome nella lista per il collegio plurinominale alla Camera dei Deputati nonché commissario regionale di Fratelli d'Italia. LE INTERVISTE A GIANNI BERRINO, MATTEO ROSSO, FLAVIO DI MURO E ANTONIO BISSOLOTTI





Numerosi i presenti, tra loro la consigliere regionale Veronica Russo, uno dei responsabili regionali del partito, Paolo Strescino, il coordinatore cittadino, Antonino Consiglio, alcuni consiglieri comunali, Luca Lombardi di Sanremo, Giacomo Pallanca di Bordighera, Fabio Perri di Vallecrosia, Giancarlo Ceresola di Taggia, Matteo Morini di Molini di Triora.

Un centrodestra che si vuole presentare unito. Infatti, da notare anche la partecipazione degli alleati della coalizione di centrodestra per le politiche. La Lega ha partecipato con i candidati Flavio Di Muro (Deputato uscente), Alessandro Piana (Vicepresidente di Regione Liguria), Daniele Ventimiglia (consigliere comunale di Sanremo). Presente anche una rappresentanza del centro, "Noi con l'Italia", con il coordinatore regionale Tonino Bissolotti e il consigliere comunale Andrea Artioli.

Per Berrino l'ufficialità è arrivata solo 24 ore fa, alle 20. Nel suo caso le voci si rincorrevano da tempo e si è sempre parlato di candidatura blindatissima. "Lo scopriremo il 26 mattina con il risultato elettorale - commenta il candidato al Senato - Non parto mai battuto. L'impegno ci dovrà essere tutto, gli avversari sono tanti e il territorio è ampio, da Ventimiglia si va fino ai tre municipi occidentali di Genova. I temi da trattare in questa campagna elettorale sono tanti. Ai primi pasti il programma elettorale del partito e della coalizione. Bisogna convincere più elettori possibili a votare per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia perché il nostro destino passa attraverso il voto degli elettori".

"Lavoro, trasporti e turismo, mi ha permesso di arricchire la preparazione. Ti confronti ogni settimana con altre Regioni e Governo. Il primo step è il 25 settembre e poi verificheremo che cosa e quale potrà essere il mio ruolo al servizio del territorio e delle persone che mi hanno votato. In ambito nazionale le priorità della provincia di Imperia vanno inserite non come tema strettamente locale ma di interesse che possa favorire anche sviluppo della regione e nazionale. Ad esempio, il raddoppio della Ferrovia a ponente e quindi le infrastrutture, la stazione di Ventimiglia e la possibilità di accogliere tutti i temi, piuttosto che l'Aurelia Bis che incide sul turismo. A partire dal PNRR che sembra molto lontano ma ha ricaduta specifica sui territori".