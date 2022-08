Spettacolo di fuochi d'artificio a Dolceacqua: Emergenza Val Nervia in prima fila per la tutela degli animali

L'associazione Emergenza Val Nervia per il soccorso veterinario interviene per sensibilizzare la popolazione di Dolceacqua per questa sera, dove si svolgerà lo spettacolo pirotecnico con l’utilizzo di fuochi d'artificio, i quali producendo un rumore molto forte e spesso ripetuto provocano negli animali sia domestici che selvatici l’emergere di stati di ansia di stress e di terrore che spesso causano fughe, allontanamenti dal domicilio finendo spesso vittime di ostacoli non visibili al buio o del traffico stradale. Nei casi più gravi può portarli fino alla morte. Questo problema si evidenza a causa dell’estrema sensibilità uditiva di cani e gatti molto più sofisticata rispetto all'uomo.



“Noi come soccorso veterinario quest'anno saremo presenti alla manifestazione - dichiarano dall'associazione - per urgenze contattare il numero 3383356511. Si ricorda inoltre che, per disposizione della Prefettura, la strada Provinciale (a valle all’altezza della centrale Enel di Camporosso, ed a monte dal Bivio di Rocchetta-Isolabona) sarà chiusa al traffico dalle 21.30 alle 23.30. È fortemente sconsigliato raggiungere Dolceacqua dopo le 21”.