Casinò di Sanremo, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil spiegano la mancata firma all'accordo sull'esodo incentivato

I sindacati del Casinò Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil intervengono per chiarire le motivazioni che li hanno spinti a non firmare per la prima volta l'accordo sull'esodo incentivato che è in discussione in questi giorni con la Casinò Spa.

“Premettiamo senza alcun timore di smentita che siamo ben consapevoli dell'importanza di avere uno strumento utile all'abbattimento dei costi aziendali, qual è appunto l'incentivo all'esodo, e non è un caso che ne chiedano da tempo l'inserimento strutturale nel CCL - scrivono i due sindacati - su questo nuovo accordo d'esodo però, ed anche in un altro siglato con l'azienda nelle settimane scorse su temi legati all'orario di lavoro e dei giorni di riposo, abbiamo chiesto al C.d.A. di inserire un impegno concreto a nuove assunzioni, richiesta purtroppo nuovamente non accolta. Tale richiesta è principalmente a tutela della qualità dei servizi attualmente offerti, a tutela dei lavoratori in forza, e a tutela della Casa da Gioco stessa, che ormai necessita improrogabilmente di inserimento di nuovo personale per la propria sussistenza”.