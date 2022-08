Sanremo: questa sera Happy Chorus in concerto in piazza San Costanzo

Questa sera alle 21 nella caratteristica piazza San Costanzo nella Pigna di Sanremo le note prenderanno forma in un viaggio emozionante di elevazione spirituale che dalle voci e dagli strumenti di Happy Chorus RnS confluiranno nei dipinti degli artisti e nei cuori di ognuno.

“Attraverso le performance musicali, il pubblico viene trasportato dal suono in un’illusione di colori, immagini riflesse, ispirazioni e impressioni - dichiarano gli organizzatori - solo sperimentando si può capire un evento speciale, un’opportunità per fare un’esperienza di divertimento, relax, euforia, al di fuori della normalità e delle esperienze di tutti i giorni”.