Imperia: più sorveglianza contro l'abbandono di rifiuti, otto sanzioni in sei giorni

Primo report sull'attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti messa in campo la scorsa settimana dall'amministrazione comunale di Imperia. Dopo la direttiva firmata dal sindaco Claudio Scajola, indirizzata alla Polizia Municipale, sono state destinate due unità di personale del comando per controlli, sopralluoghi e verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti, che hanno portato a sanzionare otto cittadini nei primi sei giorni di attività.

Nel dettaglio, gli agenti hanno osservato e sanzionato episodi di abbandono di rifiuti in via Airenti a Caramagna, in zona Argine Sinistro, a Sant'Agata e in vico Santa Elisabetta. In zona San Lazzaro è stato invece individuato un cittadino che gettava il proprio sacchetto nei carrellati di altri. Per abbandono di rifiuti sono state sanzionate anche due attività commerciali di Oneglia.