Turismo da record a Sanremo: in città una troupe di France 3 per raccontare il 'tutto esaurito' dell'estate 2022

La troupe di France 3 all'infopoint di via Matteotti

A Sanremo sta andando in scena un'estate da record assoluto per un comparto del turismo pronto a cavalcare la vera ripartenza dopo anni difficili.

Se i numeri del 2021 sembravano un toccasana, quelli dell'anno in corso sono a dir poco stupefacenti con un 'tutto esaurito' che lascia poco spazio alle critiche.

Questa mattina via Matteotti ha ospitato una troupe dell'emittente francese France 3 che ha scelto l'infopoint davanti al Centrale per intervistare l'assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e la responsabile del comparto fiere Stefania Carloni.

Una nuova vetrina internazionale per Sanremo, un focus sull'estate sanremese che sta dando grande soddisfazione agli operatori con numeri mai visti prima, un importante flusso di turisti stranieri e il grande ritorno dei vacanzieri americani tra giugno e luglio.

Ora i grandi numeri di agosto, mese tradizionalmente dedicato al turismo nazionale. Poi sarà il momento di tirare le somme ed è ampiamente prevedibile una soddisfazione unanime per un'estate da ricordare dopo un periodo da dimenticare.