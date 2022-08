Elezioni politiche, i nomi della Lega in Liguria: poker d’assi imperiese

Per quanto riguarda la provincia di Imperia ci sono i nomi del deputato ventimigliese uscente Flavio Di Muro , del vicepresidente della Regione Alessandro Piana , della consigliera regionale Mabel Riolfo e del consigliere provinciale e comunale di Sanremo Daniele Ventimiglia .

Sarà compito, poi, degli organi federali della Lega scegliere da questa lista i candidati che saranno inseriti nei collegi e nelle liste di Camera e Senato in Liguria.

Ecco l’elenco dei nomi che la segreteria della Lega Liguria trasmetterà alla segreteria federale della Lega - Salvini Premier in via Bellerio a Milano.

Bertorello Federico, 41 anni, Genova, capogruppo in Consiglio comunale a Genova, già presidente del Consiglio comunale, responsabile dipartimento Giustizia Lega Liguria.

Corso Francesca, 30 anni, Genova, assessore comunale Marketing territoriale e Politiche per i giovani a Genova.

Foscolo Sara, 48 anni, Pietra Ligure (Sv), deputato, consigliere comunale a Pietra Ligure, responsabile dipartimento Disabilità Lega in Liguria.

Franzoia Elisabetta Eva, 47 anni, Genova, responsabile dipartimento Famiglia Lega in Liguria.

Piana Alessandro , 50 anni, Pontedassio (Im), vice presidente Regione Liguria, assessore regionale all’Agricoltura, già capogruppo in Consiglio regionale, già vice sindaco di Pontedassio, responsabile dipartimento Agricoltura Lega in Liguria.

Piana Alessio, 45 anni, Genova, consigliere regionale e presidente Commissione Attività produttive in Regione Liguria, già presidente del Consiglio comunale di Genova, responsabile dipartimento Attività venatorie della Lega in Liguria, referente della Lega per Genova.