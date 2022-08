Sanremo: comicità a pian di Nave, domani sul palco di Unoenergy il duo Ceccon & Balbontin

Mercoledì 17 agosto si ride sul palco di Pian di Nave con lo spettacolo “Ci sono più trappole che topi” del duo Ceccon & Balbontin. Volti storici del cabaret e protagonisti di numerose edizioni di Zelig, Colorado Cafè e Bulldozer, Andrea Ceccon e Enrique Balbontin sono tra gli esponenti più apprezzati della comicità ligure. Impossibile dimenticare le lezioni di savonese di Balbontin e la famosa torta di riso di Ceccon. Lo spettacolo (il cui inizio è previsto alle ore 21.30) fa parte della rassegna “Unoenergy accende la tua estate” organizzata da Unoenergy in collaborazione con il Comune di Sanremo.

"Enrique Balbontin inizia la sua carriera nel 1997 quando entra a far parte dei Cavalli Marci, storico gruppo comico genovese nei quali hanno militato per anni anche Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Nel 1999 incontra il suo partner storico Andrea Ceccon con cui fonda “La Notte dei Fufu” approdando a Zelig. Il suo talento viene notato da Diego Abatantuono che lo vuole fortemente in “Colorado Cafè” dove diventa l’irriverente insegnante di savonese. Autore di libri comici, conduce assieme a Ceccon il programma “Torta di Riso” su Axn, dove commentano divertenti video amatoriali. Trombettista, compositore, attore di teatro e comico, Andrea Ceccon è un personaggio poliedrico ed eclettico. A fianco alla carriera di musicista porta avanti con successo quella di comico dividendo le scene con il collega Balbontin con il quale ha dato vita all’iconico duo. Diventato noto al grande pubblico per le sue partecipazione a Zelig e Colorado Cafè, Ceccon ama prendere in giro con ironia il carattere schivo e scontroso dei liguri dando vita a divertenti macchiette come quella dell’operatore turistico tutt’altro che felice di avere ospiti!" - ricordano gli organizzatori.