Riva Ligure: dopo un ferragosto da record, stasera torna la musica in piazza Ughetto con i 'Nuovi Solidi'

Stasera a partire dalle 21.30 nella suggestiva Piazza Ughetto di Riva Ligure, appuntamento con il concerto dei Nuovi Solidi. Continua l'estate di concerti nel borgo marinaro dopo un weekend di Ferragosto all'insegna dei fuochi d'artificio e della musica grazie allo showman dianese Gianni Rossi e poi con i Buio Pesto che ieri sera hanno fatto ballare, ridere e cantare i tantissimi residenti e turisti presenti.

"I Nuovi Solidi sono un gruppo molto famoso in riviera. Sono una delle realtà più rinomate e affermate per il loro repertorio tributo a Lucio Battisti - dichiara l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - Vi aspettiamo stasera in piazza Ughetto e vi ricordo che anche nei prossimi giorni non mancheranno gli appuntamenti musicali di questa nostra ricchissima estate piena di eventi".