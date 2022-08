Gli ucraini della provincia di Imperia firmano contro le centinaia di 'Z' sulla strada per Vasia: "Chiediamo la rimozione della propaganda bellica russa" (foto)

Per chiedere la rimozione di questo simbolo sono state raccolte 76 firme. "Il nostro grande augurio per il Giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, il 24 agosto, è che le autorità competenti facciano sparire la propaganda bellica russa in quest'area. Noi, rappresentanti della comunità ucraina di Imperia, vorremmo cogliere questa occasione per ringraziare le autorità e i rappresentanti pubblici della provincia per la solidarietà e il sostegno dimostrati agli ucraini in questo momento difficile per il nostro popolo, e per l'ospitalità e l'attenzione dimostrata ai nostri rifugiati" - concludono i promotori dell'iniziativa.