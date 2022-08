Sanremo: parcheggio 'selvaggio' in strada Borgo Tinasso, la reazione della nostra lettrice Paola

“E’ veramente da non credere che un consigliere comunale chieda ai vigili di non multare auto in sosta perchè secondo lui lì non ci sono parcheggi sufficienti. Perché in altre zone della città i parcheggi liberi abbondano? Il consigliere è sicuro di vivere a Sanremo?”

Sono le parole della nostra lettrice, Paola Civardi, dopo aver letto le considerazioni del Consigliere Ventimiglia. “Allora tutti noi saremo, secondo il consigliere – termina - autorizzati a parcheggiare ovunque quando non troviamo parcheggio?”