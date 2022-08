Weekend di ferragosto nelle località della Provincia di Imperia: ecco le nostre migliori proposte

Musica, musica e ancora musica. Ecco il leitmotiv che caratterizza gli eventi di questo ponte di Ferragosto in provincia di Imperia. In questi giorni sono gli appuntamenti dedicati ai più giovani che la fanno da padrone come quello in programma a Bordighera che registra questa sera la seconda e ultima parte. Si tratta di ‘BordigheraP - A New Deal Music’, rassegna dedicata per intero alla musica più in voga nell’ambiente giovane tra le sonorità Hip Hop, Pop e Trap. Questa sera il palco dei Giardini Lowe ospiterà: Delta, Alex Antonov + Otk, Salem Addams, Vaz-Te’, Disme ed ancora il Dj set di Wir Ium che si occuperà anche della musica pre concerti. L’ingresso è gratuito e il via sarà dato alle 21.30.

Dopodomani a Sanremo si conclude anche ‘Piña 2022’, evento organizzato dall’associazione ‘Adventures Sanremo’, iniziato giovedì scorso e ospitato all’Anfiteatro San Costanzo nel cuore del quartiere storico della Pigna. Quattro giorni di musica, connessioni, arte e cibo con artisti provenienti da tutto il mondo, tra cui alcuni dei migliori DJ e selectors della scena italiana e internazionale. Highlight di quest'anno sono la cubana Cami Laye Okun, il fondatore di Music From Memory Jamie Tiller, il digger venezuelano Trujillo, Mendel, la crew torinese Ciao! Discoteca Italiana che prende ispirazione dalla musica leggera italiana per i loro progetti musicali e di grafica. Insieme a loro tanti talenti Made in Italy come Eternal Love, DJ Rou, Sara Mautone, Ma Nu!, James Falco e molti altri. Un piccolo food market e beverage con prodotti selezionati tra il meglio della proposta locale e non, allieterà le serate.

Domenica si svolgerà l'evento conclusivo che quest'anno si terrà presso il Forte di Santa Tecla, recentemente rinnovato, in un percorso immaginario che collega il quartiere medievale al mare, come accadeva secoli fa.

A Sanremo questa sera continua la rassegna ‘UnoJazz&Blues’ con il concerto ‘Take Zero’, progetto fortemente voluto da Danilo Rea (uno dei più grandi pianisti jazz a livello internazionale) che assieme a Massimo Moriconi (contrabbasso) e Alfredo Golino (batteria) danno vita ad un iconico trio che omaggia non solo la grande Mina ma accompagnerà gli spettatori in un viaggio appassionato ed emozionante nella musica italiana d’autore. L’appuntamento è per le ore 21.00 a Pian di Nave. Domani sera invece sarà una serata dedicata alle più belle e travolgenti canzoni tratte dai più celebri musical a cura della compagnia ‘Musical I love you’. Sempre a Pian di Nave alle 21.00.

Spostandoci nel capoluogo di provincia sono due gli spettacoli musicali che animeranno Piazza San Giovanni (questa sera) e Banchina Aicardi (domani sera). Si tratta della rassegna ‘Imperia Unplugged Festival 2022’ che stasera ospiterà le esibizioni di Naim, poliedrico artista e polistrumentista, della giovane cantautrice ingauna Roberta Monterosso e del cantautore imperiese Eugenio Ripepi. Mentre domani sera sarà la volta di Luca Barbarossa con il live del suo ‘Non perderti niente Tour’. Insieme al cantautore romano saliranno sul palco di Imperia anche Piji, cantautore della scena italiana pop/jazz e canzone d’autore/indie, e, in apertura, il chitarrista e compositore Mauro Vero.



Per i più discotecari ecco il pane per i loro denti: stasera al Bay Club di Sanremo è in programma dalle 23.30 il format 'Bay Music Saturday' creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Domenica dalle 20, per celebrare la vigilia di Ferragosto, va in scena ‘That’s Amore Celebration’, lo storico appuntamento del Bay in versione XXL, l’occasione perfetta per cenare affacciati sull’acqua godendo del meraviglioso spettacolo pirotecnico sul porto della città dei fiori con il sottofondo delle migliori hit anni ‘80 per poi proseguire con gli anni ‘90 e 2000. L’imperdibile evento del Bay Club dal titolo ‘Ferragosto Night’ si svolgerà invece lunedì 15 agosto con un party nel quale si balla in riva al mare con le migliori hit del momento fino a tarda notte per trascorrere insieme la più calda serata estiva, tra cocktail, champagne, grandiosi allestimenti a tema e molto altro ancora.

Sempre oggi dalle 13 alle 20, al Boca Beach di Sanremo appuntamento all’insegna della migliore musica house del passato e del presente. Questa volta il protagonista del beach party sarà il ‘resident’ Francesco Pittaluga. Sarà una giornata colma di musica a partire dal pranzo fino al tramonto, nel quale lasciarsi andare al richiamo dell’estate. Pic Nic è il titolo dell’evento che trasformerà il pranzo di domenica prossima in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio, dalle 13 alle 19. Durante il pranzo la musica ruberà la scena con ballerini e performer che si esibiscono tra una portata e l’altra. Lo spettacolo continuerà durante il pomeriggio con artisti, costumi e coreografie particolari.

Lunedì 15 agosto il Boca beach presenta il party Rumors ‘Parade’ dalle 13 alle 21 con una ‘orchestra dance’ per una intera giornata di festa e spettacolo. Strumentisti e djs intratterranno il pubblico da pranzo fino al calar del sole, proponendo un viaggio musicale fatto di alti e bassi per accogliere anche coloro che raggiungeranno la spiaggia nel pomeriggio per il beach party più atteso dell’estate.

Altri momenti musicali sono spalmati sui tre giorni da oggi a ferragosto. Iniziamo con ordine partendo da sabato: al Belvedere Resentello di Ventimiglia, ore 21, spettacolo con musiche dagli anni ‘80 ad oggi. Ospedaletti ospiterà dalle 21.30 il ‘Carnevale estivo’ con intrattenimento musicale itinerante in Piazza IV Novembre, Pista Ciclopedonale e Piazza IV Novembre. Ad Arma di Taggia in Piazza Tiziano Chierotti c'è One Man show di Michele Tomatis, performance che attraversa tutti i musical e le grandi Hit internazionali. Nell’entroterra, nella Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria di Armo, appuntamento con il concerto di musica da organo eseguito dal M°Andrea Chezzi. Mentre a Bajardo sarà il duo di musica folk, composto dai virtuosi musicisti Filippo Gambetta all’organetto diatonico e Sergio Caputo al violino, ad esibirsi in ‘Maestrale in concerto’.

‘Le Nuove musiche, la monodia accompagnata nell’Italia del primo Seicento’ è il titolo del concerto dell’ensemble di musica antica ‘Effimere Corde’ in programma al Costello dei Doria di Dolceacqua. Al Parco di Santo Stefano di Lucinasco l’appuntamento musicale è con il concerto del ‘Claudio Bellato Acoustic Trio’.



Passiamo a domenica: al Roof Garden del Casinò di Sanremo i Pipers si esibiranno in uno spettacolo con atmosfere degli anni ’60. In Piazza Tiziano Chierotti ad Arma, è di scena lo show di DjAkaTex in the mix, con Dj-Set, Happy Dance e intrattenimento con due ballerine professioniste. ‘Canzoni e Danze’ è il titolo del concerto dell'Exclusive Trio in programma a Maro Castello, frazione di Borgomaro. Una serata di musica jazz con Andrea Pozza è quella che sarà ospitata in Piazza San Michele a Diano Arentino. E c’è grande attesa per il concerto ‘Tempo di Svalutation - Adriano Tribute Show’ che andrà in scena alle ore 21 in Piazza Mauro a Dolceacqua. Capitanato da Enrico Gallo, showman e imitatore del Molleggiato, lo spettacolo di due ore e mezza attraversa tutta la carriera del cantautore più amato e discusso d’Italia, con capolavori della musica italiana come Azzurro, Soli, Pregherò e l’Emozione non ha voce. Un Concerto d’organo, omaggio a Silvia Kind, con il M° Paolo Bertolotto e il tenore lirico Simone Favara, è ospitato nella Chiesa di Sant’Antonio Abate a Tovo Faraldi, frazione di Villa Faraldi.

Ed eccoci al giorno di ferragosto: ‘La musica che racconta’ è il titolo del concerto del gruppo musicale Re Beat in programma al Belvedere Resentello di Ventimiglia. Un viaggio musicale dagli anni ‘70 al 2000 con le più belle hit di tutti i tempi viene proposto sul Lungomare di Bordighera. L'Associazione Orchestra Sinfonica Bordighera presenta un concerto con il duo Parodi (flauto) e Martini (fisarmonica-pianoforte) in Piazza Santissima Trinità a Taggia. In Piazza IV Novembre ad Ospedaletti l’appuntamento è con ‘Lost in Blues Band’ e ‘Thunderbirds’. La band genovese dei Buio Pesto si potrà ascoltare invece in Piazza Ughetto a Riva Ligure. Infine la musica dei Beatles inonderà il ‘Giardin du Prevostu’ di Badalucco con il concerto ‘The Beatles Live Again’ a cura della band ‘The BeatBox’.



Fabrizio Fontana, Marco Zecca, Gianluca Impastato e Maurizio Lastrico sono i 4 comici che intratterranno il pubblico con i loro show. Fontana, alias Capitan Ventura, si esibirà questa sera a Diano Marina. Il cabarettista Marco Zecca è di scena questa sera a San Bartolomeo al Mare, mentre domani, stessa location, sarà la volta di Gianluca Impastato. Il giorno di ferragosto in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia l’attore comico Maurizio Lastrico propone lo spettacolo ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’.



Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali segnaliamo a Badalucco questa sera la commedia brillante in due atti dal titolo ‘Mi a son che ti sai che mi a son’. Mentre per la rassegna ‘RespiriAMO TEatro’, è in programma a Lucinasco, sempre stasera, lo spettacolo di e con Elio Berti e Luisa vassallo ‘Clownerentola’.

C’è spazio anche per lo shopping più sfrenato con le numerose iniziative messe in campo da varie associazioni: a Sanremo, oggi e domani, ci sono i ‘Saldi di Gioia’ con negozi aperti sino a tarda sera nelle vie e piazze del centro. Domani a Bordighera l’appuntamento è con la Giornata Commerciale del Ribasso. Si tratta di una manifestazione commerciale nel centro cittadino, con la partecipazione dei commercianti. Sempre domani a Diano Marina l’appuntamento è con ‘DianAffari 2022’, una giornata commerciale nel centro cittadino con numerose attività collaterali.

Per chiudere in bellezza la giornata di ferragosto tutti a Sanremo sul Porto Vecchio per assistere allo spettacolo pirotecnico ‘I fuochi dell’Assunta’ (22.30 circa) che ritornano dopo lo stop di due anni a causa della pandemia. Uno spettacolo che regalerà emozioni e un pizzico di magia ai cittadini e turisti. Per onor di cronaca ricordiamo che anche ad Arma si terrà uno spettacolo di fuochi d’artificio in Piazza Ughetto alla vigilia di ferragosto (22.15 circa).

Il 13 -14-15 agosto, dalle 20, sulla spiaggia di Camporosso Mare 'Beach Party' e 'Beach Food' carne alla brace e paella