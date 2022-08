San Bartolomeo al Mare: in piazza Torre Santa Maria da stasera a domenica torna lo spettacolo con Enrico Balsamo

Torna SanBart Cabaret, appuntamento consolidato e atteso da turisti e residenti che a centinaia affollano piazza Torre Santa Maria.



Appuntamento fissato per il weekend di Ferragosto alle 21.30: si parte venerdì 12 con il concorso Miss San Bartolomeo al Mare condotto da Federico Bianco, si continua sabato 13 con l'ipnosi show di Marco Zecca e si conclude domenica 14 agosto con lo spettacolo di Gianluca Impastato. Presenta le tre serate Enrico Balsamo, organizzatore per il sesto anno consecutivo del SanBart Cabaret di San Bartolomeo al Mare. Classe 1991, lo showman torinese improvvisa spettacoli comici dai tempi dell'asilo, facendo ridere e divertire compagni di classe e maestre. Crescendo, Balsamo sale su numerosi palchi in piazze, teatri e tv, affermandosi come primo ventriloquo senza pupazzo in trasmissioni come Eccezionale Veramente e Tù sì que vales.



Miss San Bartolomeo al Mare è il concorso a cui parteciperanno le ragazze più belle della Riviera per aggiudicarsi una delle 6 fasce offerte dagli sponsor della manifestazione, come Pasta Morena. Lo spettacolo è presentato da Enrico Balsamo e prevede l'esibizione di Federico Bianco, cabarettista torinese conosciuto anche come autore musicale (ha realizzato, tra le altre, la sigla di “Colorado” per le edizioni 2007, 2008 e 2009) e come responsabile, autore e coordinatore del Laboratorio cabarettistico di Zelig a Roma e a Torino, dove dal 2011 individua e valorizza i nuovi talenti comici. Bianco è stato anche autore di Colorado e di diverse trasmissioni radiofoniche. Come cabarettista è inserito nella programmazione dei più importanti Festival di cabaret a livello nazionale già a partire dagli anni '90. Miss San Bartolomeo al Mare fa parte del circuito di Miss Blu Mare che metterà in palio - per le vincitrici delle Finali Regionali - la possibilità di rappresentare la propria Regione alla Finale Nazionale. A condurre - insieme a Enrico Balsamo - ci sarà Valentina Legramandi, pin up model con la passione per le Abarth e le auto sportive mentre Arianna Caputo, vincitrice della precedente edizione del concorso, sarà in giuria insieme a Elisabetta Musante, Ramon Bruno, Désirée Nossa e Carmine Esposito, oltre a un rappresentante dell'Amministrazione comunale.



La seconda serata del SanBart Cabaret porta sul palco di piazza Torre Santa Maria l'Ipnosi Show di Marco Zecca, trainer e ricercatore esperto in Tecniche Ipnotiche Pratiche, comunicazione ipnotica, persuasiva, non-verbale e visuale. Studioso delle fenomenologie praticate nel XIX secolo come il magnetismo animale, il Mesmerismo®, la vitaopatia e la fascinazione, Zecca è un HypnoMental Coach, un “allenatore mentale” e sarà presentato e assistito da Enrico Balsamo.



Il SanBart Cabaret si conclude con sonore risate grazie a Gianluca Impastato, che sabato 14 agosto si esibirà sempre alle 21.30 sul palco di piazza Torre Santa Maria. Vicino al mondo della comicità sin da giovane, nel 1998 fonda il gruppo I Turbolenti (insieme a Gianluca Fubelli, Stefano Vogogna e Enzo Polidoro) con il quale vince il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e il premio della critica al premio Charlot a Paestum nel 2002. Dall'anno successivo inizia a comparire in trasmissioni televisive come Colorado, esibendosi anche da solo con i personaggi Chicco d'Oliva, enologo e Mariello Prapapappo, uomo dei misteri. Gianluca ha preso parte anche a diverse pellicole cinematografiche come “I mostri oggi” nel 2009, “Bar Sport” nel 2011 ed “Eccezziunale veramente capitolo secondo”. A San Bartolomeo al Mare porta lo spettacolo “30 anni fotomodello” raccontando in un monologo molto divertente i disagi di una gioventù che ormai è un ricordo lontano. Dal monologo poi passa a personaggi storici per uno spettacolo pieno di risate.



