Dopo due anni di stop domenica a Sanremo torneranno i fuochi d'artificio, previste alcune modifiche alla viabilità

“Finalmente tornano a Sanremo i fuochi dell’Assunta, dopo lo stop di due anni a causa della pandemia. Un evento di sicuro impatto, che completa il calendario manifestazioni del Comune di Sanremo”.



Così esprimono soddisfazione il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi nell’annunciare l’appuntamento con i fuochi d’artificio domenica 14 agosto (ore 22.30 circa). “Uno spettacolo – concludono - che regalerà emozioni e un pizzico di magia ai cittadini e ai tanti turisti presenti in città. Una festa di luci che sappiamo essere molto attesa”.



Per quel che riguarda il traffico cittadino, è stata emanata un'ordinanza che apporta alcune modifiche alla viabilità nell'area oggetto dello spettacolo e dove si registrerà il maggior afflusso di pubblico. Il giorno 14 agosto, in via Nino Bixio dall’incrocio con via Helsinore fino al termine della strada, Giardini Vittorio Veneto, via Nazario Sauro, Molo di Ponente, Sottopasso Croce Rossa e corso Trento Trieste: scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli dalle 16 alle 24 e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli dalle 18 alle 24 e comunque fino al momento in cui sia possibile ripristinare la circolazione veicolare in condizioni di sicurezza.

Sono esclusi da tale divieto i veicoli in servizio di Polizia, Soccorso, Emergenza, Amaie Energia e i residenti con posto auto/moto privato secondo gli ordini impartiti dagli Agenti in servizio nella zona. I veicoli in sosta regolamentare e provenienti da via Helsinore e via Adolfo Rava potranno immettersi in via N. Bixio con direzione ponente e percorrere via Carli inferiore per immettersi nella circolazione regolare secondo le indicazioni impartite dal personale presente sul posto.