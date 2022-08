Dolcedo: sabato prossimo in frazione Bellissimi 'Lehman Trilogy. La saga della famiglia Lehman'

Sabato alle 21 sulla piazzetta della Chiesa di Bellissimi a Dolcedo i riflettori si accenderanno su ‘Lehman Trilogy. La saga della famiglia Lehman’, lettura teatrale dal testo di Stefano Massini, uno dei più acclamati drammaturghi italiani.

Un viaggio che parte alla metà dell’Ottocento, tra migranti in cerca di fortuna, affaristi spregiudicati e matrimoni di convenienza. L’epopea di una famiglia che approfitta di ogni curva della Storia, in una galoppata senza freni e senza scrupoli, e arriva a fondare la banca più potente del mondo.

Un racconto che rivela come sono nati il modo e il mondo in cui viviamo. Opera pluripremiata, ‘Lehman Trilogy’ è un testo monumentale che per l’occasione è stato ridotto e adattato. A dare voce alla storia, Sara Bicchierini, Daniel Delministro, Martina Karoff, Sergio Maggiani, Giovanna Marzuoli, Vito Morano. Ingresso a offerta libera. Non serve prenotazione.