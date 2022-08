Sanremo: domenica sera tornano i 'Foghi da Madona', divieto di vendita bevande da asporto sul porto

Torna domenica prossima, dopo due anni di stop, lo spettacolo pirotecnico di Ferragosto a Sanremo, come sempre denominato ‘I foghi da Madona’. Nella zona portuale sono previste migliaia di persone che invaderanno i locali per poi osservare, dalle 22.30, i fuochi d’artificio.

In relazione alla nota della Questura di Imperia e in linea con le direttive del Ministero dell’Interno con particolare riferimento agli aspetti di ‘safety e security’, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha emanato una ordinanza di divieto alla vendita per il solo asporto di alcolici e altre bevande, in contenitori di vetro o metallici ma anche di detenere gli strumenti di autodifesa (spray antiaggressione o altro).

L’ordinanza interesserà tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione in giardini Vittorio Veneto, corso Nazario Sauro e Molo di Ponente (dal ‘Living Garden’ a piazzale Vesco), a partire dalle 18 del 14 agosto all’una e comunque sino al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica.