Ventimiglia: 33enne francese arrestato dalla Polizia in stazione: deve scontare 3 anni e 2 mesi di reclusione

Un 33enne francese è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Ventimiglia durante un normale controllo, effettuato lo scorso weekend, alla stazione della città di confine.

L’uomo è stato identificato all’interno dello scalo, visto che era destinatario di un ordine di carcerazione. Dalle verifiche effettuate sulla sua identità è emerso come, sul suo capo, pendesse un provvedimento di carcerazione emesso circa un anno fa dalla Procura Generale di Genova per reati legati al riciclaggio e all’uso di atti falsi, nonché per aver fornito false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità.

Terminati gli accertamenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sanremo, dove dovrà scontare la pena di tre anni e due mesi di reclusione.