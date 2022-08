Vallecrosia: modifiche alla viabilità per la ‘Notte blu’ di domani sul lungomare Marconi

Sono stati decisi, dalla Polizia Municipale di Vallecrosia, i divieti e le restrizioni per la ‘Notte blu’ di domani sera.

Sarà vietato l’accesso pedonale e la balneazione nel tratto di spiaggia appositamente delimitato da transenne, destinato al posizionamento e allo sparo dei fuochi artificiali che si svolgerà dalle 23 alle 23.30 ed alla successiva messa in sicurezza dell’area con relativa bonifica.

Nel tratto compreso tra la via Colombo e via Rattaconigli (confine Bordighera) dalle 17 alle 2 del giorno seguente, sarà disciplinata con l’istituzione del divieto di sosta e fermata con relativa rimozione forzata nei confronti di tutte le categorie di veicoli eccetto quelli eventualmente necessari per l’allestimento della manifestazione e degli addetti ai lavori.

Nel tratto compreso tra via Colombo e via 1° Maggio, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, dalle 14 a fine manifestazione, esclusivamente nell’area parcheggi lato monte, ubicati a ponente del ristorante ‘Pescatori’ e ai giardini antistanti lo stabilimento ‘Bellavista’. Nelle rimanenti aree del tratto di strada, dalle 17 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, per tutti i veicoli eccetto quelli eventualmente necessari per l’allestimento della manifestazione e degli addetti ai lavori.

Su tutto il lungomare Marconi, dal confine con Bordighera all'incrocio con via 1° Maggio, divieto di transito dalle 18 a fine manifestazione per tutte le categorie di veicoli eccetto quelli eventualmente necessari per l’allestimento della manifestazione e degli addetti ai lavori.