Vallecrosia: l’assessore regionale Marco Scajola premia la Croce Azzurra Misericordiae per i trent’anni di attività (Foto e Video)

Questa mattina a Vallecrosia, presso la sede della Croce Azzurra Misericordiae, l’assessore Marco Scajola, in rappresentanza di Regione Liguria, accompagnato dal Sindaco Armando Biasi, ha consegnato una targa di riconoscimento alla Croce Azzurra Misericordiae di Vallecrosia per i trent’anni di attività.

L’assessore Scajola commenta: "Un riconoscimento di Regione Liguria per il grande lavoro svolto dagli operatori e volontari della Croce Azzurra Misericordiae, una realtà importante del nostro territorio che opera quotidianamente per la tutela della nostra salute e per il supporto delle persone più fragili. Dobbiamo essere riconoscenti a tutte le pubbliche assistenze che presidiano il territorio con impegno e dedizione, senza scordare mai l’enorme lavoro svolto durante la pandemia.”

Prosegue il Sindaco Armando Biasi: "Grazie all’assessore Marco Scajola e al Presidente Giovanni Toti che come sempre dimostrano la loro vicinanza al nostro territorio. La Croce Azzurra Misericordiae rappresenta un’eccellenza di Vallecrosia, come Sindaco sono orgoglioso delle donne e degli uomini che fanno parte di questa squadra, sempre operativa ed efficiente".

Concludono i rappresentanti della Croce Azzurra Misericordiae: "È con piacere che oggi riceviamo dall’assessore Marco Scajola una targa con la quale Regione Liguria riconosce il grande lavoro svolto dalla nostra realtà. Una premiazione simbolica che ci fa comprendere ancor più la vicinanza delle Istituzioni e l’importanza della nostra attività".